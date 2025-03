¡Insólito! Periodista boliviana comete inédito blooper: "El Estadio Nacional de Sporting Cristal"

El partido de Perú vs Bolivia será uno de los más prometedores válido por la fecha 13 de las Eliminatorias 2026 . El combinado patrio, está último en la tabla de posiciones y necesita los tres puntos para no alejarse del sueño mundialista. De otro lado, el cuadro 'Altiplánico' que está en zona de repechaje buscará arruinarle la fiesta a la 'Bicolor' en el estreno de Óscar Ibáñez como director técnico.

"Se trasladaron del avión a directamente al entrenamiento en el Estadio de Alianza Lima, y ahí recibieron la noticia de que no van a poder usar el Estadio Nacional que es propiedad de Sporting Cristal para el compromiso. El tema es que no está en buenas condiciones el gramado. FIFA y Conmebol decidieron que ninguna de las dos selecciones (Perú ni Bolivia) entrenen para que el pasto no se dañe", sentenció.