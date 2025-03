Óscar Ibáñez opinó sobre Oliver Sonne previo al duelo ante Venezuela por Eliminatorias: "Es un..."

Previo al entrenamiento de hoy, el entrenador de la ‘Blanquirroja’, Óscar Ibáñez brindó una conferencia de prensa en donde opinó sobre el próximo partido. Sin embargo, también fue consultado por Oliver Sonne , quien no disputó ni un minuto en el partido ante ‘La Verde’ , a pesar de que venía de hacer grandes participaciones en los partidos anteriores.

Tras ser consultado por las posibilidades que tiene Sonne de meterse en el once titular ante Venezuela, el DT de Perú no dudó en destacar la polifuncionalidad que tiene el ‘Vikingo’, afirmando que es bueno para la selección que tenga esa habilidad. No obstante, también recalcó que su especialidad es ser lateral derecho