La vez que el árbitro del Perú vs Venezuela fue castigado por desestimar indicaciones del VAR

Las polémicas no han faltado en el partido entre Perú vs Venezuela , sobre todo por las decisiones que tomó el árbitro Cristian Garay , razón por la cual muchos en redes sociales han recordado el historial del réferi de nacionalidad chilena.

De hecho, hubo una ocasión en la que Garay , curiosamente, fue s ancionado por no seguir las indicaciones del VAR y, vale decir, tampoco ha sido el único momento donde el árbitro ha generado opiniones encontradas por sus decisiones.

Entonces sucedió una conversación entre Garay y Nicolás Gamba en el VAR. el primero indicaba: "lo sujeta arriba, no toca el balón en un ataque prometedor con disputa, es penal, mantengo mi decisión", a lo que el segundo replica: "No veo que el jugador haga una sujeción ni contacto abajo. No creo que ese toque abajo le provoque la caída".