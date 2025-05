Oliver Sonne sorprende y le pone insólito apodo a integrante de la selección peruana: "El..."

La selección peruana sigue preparándose intensamente para la doble fecha de Clasificatorias rumbo al Mundial de la FIFA 2026, pero entre los entrenamientos y la concentración, también hay espacio para la diversión. Un video publicado el 30 de mayo muestra un curioso y gracioso momento protagonizado por Oliver Sonne y un miembro del cuerpo técnico de la selección peruana.

Oliver Sonne le puso apodo a un miembro del cuerpo técnico de la selección peruana llamado Alonso: "El guapo"

En el video, compartido por la cuenta Fanáticos del Fútbol, se puede ver a Oliver Sonne, actual jugador del Burnley, teniendo una amena conversación con Alonso, un integrante del cuerpo técnico de la selección peruana. La charla gira en torno al idioma inglés, que ambos manejan, y la oportunidad para Alonso de aprender más.

"What your name?", pregunta Alonso en inglés, a lo que el danés-peruano Sonne responde: "Oliver, and you?".

Este sencillo intercambio de palabras se convierte rápidamente en una divertida broma cuando Alonso responde con su nombre y Sonne añade, entre risas: "Alonso, el guapo". La respuesta espontánea provoca las carcajadas de los presentes, creando un ambiente de camaradería y relajación en medio de la concentración de la selección.

Video: Fanáticos del Fútbol

Perú vs. Colombia: Un Duelo Crucial el 6 de Junio

El primer desafío será contra la selección de Colombia, programado para el 6 de junio a las 15:30 p.m. (hora local) en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Este encuentro corresponde a la jornada 15 de las Clasificatorias, y será fundamental para las aspiraciones de la selección peruana, que necesita sumar puntos para mantenerse en la lucha por un cupo en la Copa Mundial 2026.

Perú vs. Ecuador: Otro Desafío en la Ruta al Mundial el 10 de Junio

Cuatro días después, Perú enfrentará a Ecuador en otro choque crucial de las Clasificatorias al Mundial 2026. El partido se jugará el 10 de junio a las 20:30 p.m. (hora local) en el Estadio Nacional de Lima, en lo que será la fecha 16 de las eliminatorias. Este encuentro promete ser de alto voltaje y vital para seguir soñando con la clasificación.