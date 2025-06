Solano sorprende con mensaje tras no convocatoria de Christian Cueva: "Siempre ha sido un..."

La selección peruana vuelve en junio a la acción en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 cuando enfrente a sus similares de Colombia y Ecuador por la fecha 15 y 16 respectivamente. En ese contexto, Óscar Ibáñez dio a conocer su lista de convocados hace unos días con algunas sorpresas y ausencias, siendo Christian Cueva una de ellas.

Y es que el popular ‘Aladino’ no fue llamado para ser parte de estos dos trascendentales partidos de la Blanquirroja que buscará meterse nuevamente a la pelea por un cupo al Mundial. Al respecto, Nolberto Solano no dudó en pronunciarse durante una entrevista que le hicieron a pocos días de los encuentros.

¿Qué dijo Nolberto Solano sobre la ausencia de Christian Cueva en la fecha FIFA de junio?

En conversación con Radio Ovación, el exfutbolista peruano se refirió a algunos temas de actualidad deportiva, entre ellos la selección peruana y la no convocatoria del popular ‘Aladino’ ante Colombia y Ecuador, pese a su gran momento con Cienciano en el Torneo Apertura.

“Christian (Cueva) no me asombra nada de lo que pueda hacer. Siempre ha sido un talentoso, un jugador que le aportó muchísimo estos últimos años a la selección, pero hay que tomarlo con mesura”, dijo el también ex asistente de Ricardo Gareca en la Blanquirroja años atrás.

Christian Cueva ha sido pieza clave de la selección peruana en los últimos años

En esa línea, sostiene que el actual entrenador de Perú tomó una complicada decisión, pero recordó la situación del volante nacional antes de volver a demostrar su recuperación en la Liga 1 con la camiseta del cuadro imperial.

“Creo que Óscar (Ibáñez) ha tomado una decisión muy difícil, pero no nos olvidemos que Christian ha tenido un buen parate antes de comenzar en Cienciano. Está en un momento importante del equipo, pero a nivel selección es totalmente diferente”, agregó.

Christian Cueva: valor en el mercado

Según Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, Christian Cueva tiene un valor en el mercado actual de 275 mil €.