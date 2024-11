Roberto Mosquera: "Me dicen 'florero', pero 'florero' es el que miente y yo nunca he mentido"

"A la hinchada le hablo con el corazón, con la verdad y la razón. Hay un porcentaje muy bajo que no cree en lo que digo. Porque 'florero' es una persona que no cumple objetivos y miente, y yo no he mentido. Cuando vine el equipo estaba último y dije que venía a hacer campeón a Cristal. Todos me dijeron 'florero'. Podía campeonar o no, pero que podía decir si vengo al equipo que amo, tengo que comprometerme desde el primer día", declaró Mosquera.