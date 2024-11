Roberto Mosquera respondió a Leao Butrón por criticar a Jhilmar Lora

Leao Butrón cuestionó el juego de Jhilmar Lora y su desempeño con Sporting Cristal . Incluso, aseguró que el futbolista no debió de haber sido convocado a la Selección Peruana , algo que no ha caído a bien en los hinchas celestes y al parecer tampoco a Roberto Mosquera.

"¿Lora está convocado, no? Es muy frágil y sano. Ya desde el año pasado, en la final entre Alianza vs. Cristal, que para mí tiene que jugar Madrid. No sé… juega muy tibio. Si yo estuviera en el arco le diría: 'oye, compadre, ¡despierta! ¡¿Qué te pasa? ¡Despierta por favor! En puntitas juega, en puntitas", manifestó Leao Butrón.

"Normalmente no opino sobre los que opinan los demás. No es mi norte. Pero yo no ando calificando a la gente. No es lo mío", declaró Roberto Mosquera.