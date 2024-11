Leao Butrón criticó duramente a Jhilmar Lora: "Es muy frágil y sano. Juega muy tibio"

Sporting Cristal no pudo celebrar el último fin de semana en el regreso de Yoshimar Yotún debido a que empató 2-2 contra Cantolao por la Liga 1 . Los celestes no controlaron la ventaja a favor y terminaron pagándolo muy caro en los últimos minutos del partido que se disputó en el Estadio Alberto Gallardo.

Bajo esa línea, Leao Butrón , quien en su momento defendió los colores del cuadro rimense, aprovechó el espacio que tiene en el programa 'A Presión' para analizar el trámite del partido. Lo curioso es que el ex portero criticó duramente el rendimiento de Jhilmar Lora , futbolista habitualmente convocado a la Selección Peruana .

Para ello, antes a que el golero de su fuerte comentario contra el lateral derecho, quien puso el tema sobre la mesa fue el 'Negro' Galván, también ex futbolista, diciendo que el gol del 'Delfín' fueron errores propios de Madrid y Lora por no detener a Bryan Reyna.

"¿Lora está convocado, no? Es muy frágil y sano. Ya desde el año pasado, en la final entre Alianza vs. Cristal, que para mí tiene que jugar Madrid. No sé... juega muy tibio. Si yo estuviera en el arco le diría: 'oye, compadre, ¡despierta! ¡¿Qué te pasa? ¡Despierta por favor! En puntitas juega, en puntitas", mencionó en pleno programa.