¿Axel Cabellos se convierte en el último refuerzo de Cristal para el 2025? Lo que se sabe

En medio de este avance en cuanto al calendario de pases, uno de los jugadores que es del interés para los 'rimenses' es Axel Cabellos, hermano del conocido Catriel Cabellos y que se desempeña como lateral izquierdo. Su pase le pertenece a Racing Club de Argentina , por lo que las negociaciones no son tan sencillas.

Según la última información del periodista Paul Pérez de ATV, la 'Academia' ha tomado la firme decisión de no hablar del futuro del jugador de 18 años hasta el término del Sudamericano Sub 20 2025. Luego de ello, comenzará a evaluar cada uno de las propuestas que ha recibido como la de Sporting Cristal .

"Racing Club no decidirá el futuro de Axel Cabellos hasta después del Sudamericano Sub 20. El interés de Sporting Cristal -hasta hoy- no avanzó por la postura de los argentinos", informó el periodista Paul Pérez.