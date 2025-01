Alineaciones Sporting Cristal vs U Católica de Ecuador: el sorpresivo once de Farré para amistoso

Bajo ese contexto, los celestes no quieren escatimar en esfuerzos en el Estadio Alberto Gallardo y pondrán su mejor oncena para gusto de los aficionados. Pese a no ser un encuentro por puntos, los 'rimenses' quieren recobrar la confianza de la afición para su apoyo incondicional a lo largo de la temporada.

Este sería el once de Guillermo Farré para el Sporting Cristal vs U Católica de Ecuador: Diego Enríquez, Leandro Sosa, Franco Romero, Leonardo Díaz, Nicolás Pasquini, Gustavo Cazonatti, Jesús Pretell, Jostin Alarcón, Misael Sosa, Santiago González y Martín Cauteruccio.

Sporting Cristal quiere consolidar su once de cara al inicio de la Liga 1 2025.

El once no tendría variantes en comparación al último cotejo en la Tarde Celeste ante Universidad Católica de Chile. Guillermo Farré no contará con Yoshimar Yotún, así como los juveniles como Maxloren Castro, Ian Wisdom, Alejandro Pósito, entre otros.