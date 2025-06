Paulo Autuori se refirió a la continuidad de extranjero en Sporting Cristal: "Está claro..."

Esta temporada no viene siendo buena para Sporting Cristal en todo sentido, ya que quedó eliminado de la Copa Libertadores en Fase de Grupos tras quedar último y en el Torneo Apertura de la Liga 1 no es uno de los principales candidatos al título. Bajo esa premisa, Paulo Autuori se refirió al futuro de uno de los futbolistas extranjeros más criticados en todo el Rímac.

El pedido de muchos hinchas celestes en este momento de la campaña es la salida inmediata de Franco Romero, defensor uruguayo que ha sido blanco de críticas constantes debido a su rendimiento en el terreno dejuego. Por ello, el entrenador brasileño indicó que su continuidad, o no, es responsabilidad de la administración del club.

"Una plantilla de fútbol es un sistema abierto, está siempre entrando y saliendo gente, en construcción y reconstrucción. Pero este es un tema que la directiva está viendo. Los directivos saben lo que va a pasar con Franco (Romero), si se queda o no se queda. Para nosotros está muy claro: nosotros tenemos que seguir. Hay jugadores listos para entrar y poder probar que tienen condiciones de jugar en el equipo de Cristal", indicó Paulo Autuori en conferencia de prensa.

Franco Romero en Sporting Cristal.

Vale precisar que el contrato de Franco Romero con Sporting Cristal vence a fines de junio, es decir dentro de dos semanas, y los del Rímac podrían decidir simplemente no renovarle. De esta forma en La Florida tendrán un cupo libre de extranjero para así poder contratar a otro futbolista foráneo como refuerzo para el Torneo Clausura de la Liga 1.

Números de Franco Romero esta temporada

El central de 1.87 metros tiene un valor de 400 mil euros en el mercado de transferencias y este 2025 ha jugado 16 partidos entre Liga 1 y Copa Libertadores con los celestes. En todos estos cotejos únicamente recibió una amarilla a nivel internacional e incluso brindó dos asistencias en el ámbito local.

¿Sporting Cristal realizará fichajes?

Paulo Autuori también se refirió a las contrataciones que podrían llegar a Sporting Cristal para el segundo semestre de la temporada, aunque su respuesta no fue lo que la hinchada esperaba. "No hablo de fichajes, para mí lo más importante es este grupo. No pienso en refuerzos ahora ni después; hablo de los jugadores que ya tenemos porque les tengo un enorme respeto, y eso no va a cambiar. Así he trabajado siempre y no será ahora cuando cambie", sentenció.