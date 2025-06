Yoshimar Yotún pone fin a los rumores y aclara su regreso a Sporting Cristal: "Yo quiero..."

Uno de los clubes que viene atravesando un momento complicado en lo institucional y deportivo es Sporting Cristal. El equipo no encuentra rumbo en la presente temporada, y a eso se le suma las bajas que sufrió a inicios del 2025. Uno de los que ya se conocía era Yoshimar Yotún, quien encadena más de un año fuera de los campos para lamento de los aficionados.

Justamente, en medio de este parón de fecha FIFA, el popular 'Yoshi' fue visto en las tribunas del Estadio Nacional para ver el encuentro entre Perú vs Ecuador. La reportera Romina Vega de ATV no dudó en acercarse y pedirle algunas declaraciones ante el actual momento que vive con su elenco celeste.

Una de las consultas fue sobre su regreso a las canchas, lo que el volante sorprendió al afirmar que aún no hay fecha exacta para calmar a los fieles hinchas. No obstante, asegura que poco a poco se va sintiendo bien y que no quiere apurar los tiempos para llegar en óptimas condiciones a los entrenamientos del primer equipo.

"No tengo una fecha exacta, pero me voy sintiendo bastante bien. Me voy sintiendo muy bien y eso es favorable para mí. Yo quiero estar lo más rápido posible sin apurarme para mi club. Creo que primero, y lo más importante, es Sporting Cristal. Poder estar y ayudar a mis compañeros para conseguir los objetivos y después si uno va bien en el club, la posibilidad en la selección siempre están", declaró Yoshimar Yotún a ATV.

(VIDEO: ATV)

Sporting Cristal y su pronunciamiento sobre Yoshimar Yotún

El director deportivo de Sporting Cristal, Gustavo Zevallos, reveló hace varias semanas que solo restaban unos días para la vuelta de Yohsimar Yotún a las canchas. Sin embargo, las versiones iban cambiando en base a los exámenes que le realizaban al volante nacional.

"En varias ocasiones he hablado del tema. Lo último que informé es que le quedaban 15 días, pero Yoshimar Yotún tiene exámenes semanalmente. Entonces, en una recuperación de una operación tan compleja, como la que ha tenido él se han presentado algunas complicaciones, pero, mira, te lo digo con toda sinceridad, se puede progresar en un lapso de tiempo y al final el alta médica varía, porque en las situaciones, en estos procesos de recuperación, siempre aparecen inconvenientes físicos que han hecho que su reaparición tarde", declaró Zevallos a RPP sobre Yoshimar Yotún.