Beto Da Silva dio fuerte mensaje sobre su salida de Sporting Cristal: "Dicen que soy un..."

Han pasado más de nueve años desde que Beto da Silva dejó Sporting Cristal, pero el delantero de Cienciano del Cusco no ha olvidado las circunstancias de su salida y las versiones que se difundieron sobre su partida. En una reciente entrevista en el programa Enfocados de Jefferson Farfán, Da Silva decidió responder a quienes aún lo cuestionan, especialmente sobre su regreso al fútbol peruano para jugar por Alianza Lima en lugar de volver al club celeste.

Beto Da Silva dejó fuerte mensaje sobre Sporting Cristal y su salida

Beto da Silva expresó cómo se siente cada vez que visita el Estadio Alberto Gallardo con otro club. “Los hinchas me pifian y no me quieren mucho porque la historia está mal contada. Me han dejado como el villano, cuando siempre me he portado bien con ellos y lo he dejado todo en la cancha", comentó el delantero, aclarando que su deseo siempre fue quedarse en Cristal. También señaló que intentó renovar por un año entero, pero no fue bien recibido por la dirigencia del club.

El delantero aclaró que, en su búsqueda por renovar, su padre intentó comunicarse con la directiva para discutir su continuidad, pero las ofertas fueron insatisfactorias. “Yo ganaba cualquier cosa y quería un poco más, pero me dijeron que había un jugador de la reserva que estaba haciendo más goles que yo”, relató Beto.

Con el tiempo, el enojo lo motivó a marcar ocho goles en nueve partidos, lo que generó un intento de renovación por parte de Sporting Cristal, pero con una oferta que consideró insuficiente. Según Da Silva, los responsables de su salida fueron los propios dirigentes del club.

Beto Da Silva reveló el porqué firmó por Alianza Lima y no por Cristal

El atacante nacional también se refirió a su polémica llegada a Alianza Lima en 2020, cuando muchos esperaban su regreso a Sporting Cristal. “Estaba entre Cristal y Alianza. Mucha gente piensa que me fui a Alianza por dinero, pero la realidad es que me ofrecieron un proyecto más serio. Me dieron un contrato por tres años y confiaron en que podría recuperar mi nivel. En Cristal, en cambio, solo me ofrecían seis meses de prueba, y luego renovaríamos si todo iba bien", explicó el jugador, quien aseguró no entender la postura de los dirigentes de aquel entonces en La Florida.