Cayetano: "Gracias por la oportunidad que me dan en Universitario, el más grande"

”Gracias por la oportunidad que me dan Jean (Ferrari) y Gregorio (Pérez) de llegar a Universitario . El más grande. Es el más grande porque tiene más títulos. Es un gran desafío que me llega en un momento justo. Voy a tratar de disfrutarlo con mucha responsabilidad. Vamos a pelear los primeros lugares", inició el futbolista uruguayo.

"Siempre he jugado de volante defensivo. En esta torneo, me tocó jugar de defensa, pero creo que donde me necesite el equipo, trataré de cumplir de la mejor forma", expresó el jugador de 30 años.