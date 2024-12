¿Se va o se queda? Ferrari reveló el futuro de Aamet Calderón en Universitario para el 2025

El golero de 26 años no fue considerado en ningún partido como titular y solo estuvo en banca de suplentes en ocho oportunidades. A fines de este año, su contrato vence, por lo que hasta ahora no se sabe cual será su futuro. Sin embargo, en las últimas horas Jean Ferrari sorprendió al mencionarlo en una declaración que develaría lo que sucederá con él .

"Hoy, que va a empezar un año nuevo, la posibilidad (del préstamo de Diego Romero) es puntual. Así que es por ello que estamos optando por traer un arquero que pueda dar pelea a Aamet Calderón , en caso Romero no se quede y que pueda ser una alternativa, sabiendo que vamos a estar en dos frentes; tanto la fase de grupos de la Copa Libertadores y apuntar a buscar el tricampeonato"

Desde su ascenso al primer equipo en 2020, Aamet Calderón ha permanecido cinco temporadas en Universitario, en las cuales no ha sido considerado en ningún partido de carácter oficial . Solo ha tapado en dos amistosos, uno en la 'Noche Crema 2020' frente a Cerro Largo de Uruguay, y el otro fue en un amistoso ante Inter Miami en Estados Unidos, en ambos sin recibir goles.

Aamet Calderón es bicampeón con Universitario sin tapar un partido. Foto: Universitario de Deportes

En entrevista con el podcast 'Y Uno Feliz', Calderón fue consultado sobre su futuro futbolístico, mencionando que su contrato ha había expirado con la 'U' y mostrándose agradecido por lo pasado. "No quiero hablar de eso, no estoy con contrato. Pero estoy 100% convencido de que estoy para tapar. Estoy agradecido con lo poco que he podido entregar y todo lo que hago", declaró hace menos de un mes.