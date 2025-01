Las 2 incorporaciones que tendrá Fabián Bustos en Universitario para la Serie Colombia 2025

Universitario sostendrá dos amistosos internacionales contra Junior de Barranquilla y Once Caldas en Colombia, previo a la prueba de fuego frente a Inter Miami de Lionel Messi. En ese sentido, se conoció que el estratega del equipo crema , Fabián Bustos podrá reforzar su plantel con la presencia de dos talentosos futbolistas. ¿Quiénes son?

Se le reconoce por haber realizado una destacada pasantía en el Real Betis de España. Razón por la cual, el periodista Gustavo Peralta había informado que Fabián Bustos lo considerará más este 2025 con el primer equipo. De otro lado, también tiene la experiencia de haber sido convocado a la selección peruana Sub 20, Sub 17 y Sub 15.