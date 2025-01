¿Quién es Rafael Guzmán, defensa de 16 años que debutó con Universitario y cautivó a hinchas?

En este primer compromiso del 2025, los aficionados merengues se sorprendieron cuando al ver la alineación titular, el DT Fabián Bustos dejara fuera a dos pilares en la once del equipo como son Williams Riveros y Matías Di Benedetto, para darle su oportunidad de debutar a nivel profesional a una 'joya' de las canteras del club, Rafael Guzmán , quien causó una buena impresión. Conoce más sobre esta promesa que promete dar que hablar en la presente campaña.

Rafael Guzmán ha causado buenas impresiones en los fanáticos de Universitario. Foto: Universitario de Deportes

Asimismo, su destacado nivel ha sido factor importante para que se le haga su primer contrato profesional en agosto pasado y que sea habitualmente convocado a la selección peruana en las categorías sub 15, sub 17 y sub 20 de la Bicolor, convirtiéndose de esta forma en una de los jugadores peruanos con mayor proyección del país.