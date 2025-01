Diego Churín hace dura autocrítica tras la Noche Crema: "Me voy con un sinsabor"

Universitario tuvo una mágica Noche Crema en el Estadio Monumental el pasado viernes. Venció a Panamá por 2-1 y recibió el aliento de la afición durante toda la presentación del plantel, sin embargo, no todos quedaron satisfechos, pues Diego Churín confesó que terminó el evento con un cruce de sensaciones por no poder demostrar su mejor versión.

En rueda de prensa, el delantero argentino reconoció que se encuentra maravillado con el respaldo de los hinchas y la gran acogida que hubo en el Monumental, pero confesó que no está satisfecho con su rendimiento al no poder anotar al arco de los 'canaleros'.

"En lo personal, me sentí un poco mejor en Colombia. Hoy (viernes) tal vez entrando sentí el trajín del partido, pero bueno, lo importante es el triunfo del equipo", inició Diego Churín y agregó que espera corregir los errores que ha tenido en los primeros amistosos de Universitario de Deportes.

"No sé si lo hice tan bien, hoy me voy con un sinsabor, pero acá lo importante es el grupo, que el equipo haya ganado y que se le haya dado el triunfo a esta hinchada maravillosa. Soy autocrítico y así como soy autocrítico, me gusta trabajar", enfatizó el atacante de 35 años.