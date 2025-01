Raúl Ruidíaz y su llamativa publicación en pleno partido entre Universitario contra Inter Miami

Como sabemos, desde hace semanas la 'Pulga' está en el ojo de todos los hinchas cremas por sus declaraciones, ya que aseguró querer jugar en la 'U' esta temporada pero el club no lo quiere y no por temas económicos. Esto despertó muchos comentarios en contra de Jean Ferrari y Manuel Barreto.

No obstante, lejos de esas palabras, al delantero peruano le ofrecieron asistir al partido entre Universitario e Inter Miami como invitado de lujo, pero solo para presenciar el encuentro desde la tribuna. De inmediato, Raúl Ruidíaz contó que no iba a asistir por respeto a los hinchas, ya que podría ilusionarlos con un posible fichaje que probablemente no llegue hasta mediados de temporada o incluso el próximo año.