River Plate suma una baja de peso para el partido contra Universitario por Copa Libertadores

R iver Plate sumará una baja de peso para disputar el primer encuentro de la Libertadores. Según informaron desde tierras argentinas, el club millonario no podrá contar con Gonzalo Martínez en esta seguidilla de encuentros por liga local y torneo internacional.

Conocido también como el Pity Martinez , River informó que el jugador sufrió de una distensión en el sóleo izquierdo y no solo se perderá el duelo con Rosario Central. Según estiman podría estar fuera de las canchas por dos semanas, por lo tanto tampoco jugará frente a la “U”, Sarmiento de Junín y Barcelona de Ecuador. No obstante, podría volver a las canchas el 13 de abril ante Talleres de Córdoba.

Ante esta situación, Marcelo Gallardo no dudó en brindar sus declaraciones ante esta baja importante para el club “millonario”. "Me preocupan las lesiones. Son muchas las que venimos sufriendo y es algo que me preocupa”, puntualizó el DT.