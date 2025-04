¿Da un paso al costado? Barreto dejó inesperado mensaje sobre su continuidad en Universitario

Manuel Barreto dirigirá en un principio solo dos partidos como DT interino de Universitario. Foto: Líbero

"Mi familia me dice que estás loco, que siempre por la 'U' das todo. Eso es lo que me ha tocado un poquito. Por eso, para mí ya significa un desgaste grande y por eso mi tiempo en el club está llegando a su tramo final. La verdad que lo siento porque está siendo un cuarto año super desgastante y porque voy sintiendo que he cumplido con el más del 90% de los objetivos que me he propuesto a nivel profesional", declaró.