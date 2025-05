Diego Rebagliati señaló a dos jugadores de Universitario tras derrota: "Lento y a destiempo"

Universitario de Deportes no logró mantener su invicto en el Estadio Monumental y terminó cayendo por 0-1 ante Alianza Atlético por la fecha 12 del Torneo Apertura. Los cremas no mostraron un buen rendimiento y fueron duramente criticados por los hinchas. Tras la derrota, el comentarista deportivo, Diego Rebagliati no calló y apuntó contra dos jugadores cremas.

Diego Rebagliati criticó a dos jugadores de Universitario por el gol de Alianza Atlético

En la última edición del programa Después de Todo, Rebagliati analizó el gol de 'Los Churres' que terminó dándoles la victoria. Al respecto, el comentarista deportivo no dudó en señalar a Gabriel Costa y Gustavo Dulanto como los principales culpables del gol de Luis Omeldo.

El exjugador de Sporting Cristal, hizo especial énfasis en la pasividad de marca que tuvieron ambos jugadores, e incluso comparó al 'Gabi' con Jorge Murrugarra, destacando la carrera que este último realizó para intentar sin éxito robar el balón.

"Miren la diferencia entre cómo corre (Gabriel) Costa y cómo corre (Jorge) Murrugarra. Costa está trotando y, después, Dulanto sale lento y a destiempo; además se la termina desviando a Britos", enfatizó Rebagliati.

Video: Movistar Deportes

Este discurso fue respaldado por su compañero de panel, Diego Penny, quien aprovechó la oportunidad para restarle responsabilidad a Sebastián Britos en el gol, expresando que el desvío de Dulanto terminó siendo el responsable del gol.

"El gol no es responsabilidad de Britos, lo que pasa es que en el inicio de remate uno se tira de una forma como para llegar y si hay un desvío te aleja el balón, creo que Britos llega a tocar el balón. El desvío le da una velocidad distinta", expresó el exportero.

¿Cuándo es el siguiente partido de Universitario?

Universitario deberá reponerse de esta sorpresiva derrota ante Alianza Atlético y concentrarse en su próximo duelo por la Copa Libertadores ante Barcelona SC. Este duelo se disputará este miércoles 14 de mayo por la quinta fecha de la Copa Libertadores 2025.