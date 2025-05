Conmebol dejó potente mensaje a Universitario por su nivel en Libertadores: "Debes llorar..."

Luego del valioso triunfo ante Barcelona SC, Universitario de Deportes se puso muy cerca de conseguir la gran hazaña de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores. Los cremas dependen de sí mismos para este cometido, por lo que la afición tiene el derecho de ilusionarse.

En medio de esta expectativa por cómo se desarrollará la fecha final de la fase de grupos, Conmebol remeció las redes sociales con un video en el que muestra el gol de Alex Valera a Barcelona SC. Sin embargo, lleva un mensaje que ha dejado anonadados a los millones de seguidores.

Y es que hay una voz que se impone sobre esta anotación del delantero 'merengue,' en el que motiva al conjunto de Jorge Fossati por todo el esfuerzo que ha hecho de principio a fin en esta ambición de ubicarse entre los dos primeros del grupo B.

"Todo pasa por algo, Universitario. Un sabio dijo, debes caer para saber lo que es levantarse, debes quedarte solo para apreciar la compañía y debes llorar para saber lo que es reír. Recuerda que todo pasa por algo", indica el mensaje de la Conmebol en sus redes sociales.

(VIDEO: Conmebol Libertadores)

Cabe señalar, que Universitario está en los ojos del mundo tras estar a una victoria de lograr la clasificación directa a los octavos de final de la Libertadores. Como mínimo, los cremas estarán en Copa Sudamericana, ya que la tabla lo beneficia en esta recta final. Por ahora, los cremas se mentalizan en la Liga 1 en busca de sostener su liderato. Y es que el tricampeonato no es ajeno para los intereses de este 2025.

¿Qué resultados necesita Universitario para clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores?

En primera instancia, Universitario necesita ganar y así no depender de ningún resultado de los demás rivales. En caso empate ante River Plate, Barcelona SC debe ganar o empatar ante IDV. Si cae en Buenos Aires ante el 'millonario', Barcelona no debe ganar por más de dos goles a IDV, así como el 'matagigantes' no debe triunfar ante el 'Canario'.