Jorge Amado Nunes comparó a César Inga con ex jugador de Alianza Lima: "Parecidos"

Con la llegada de nuevos refuerzos para disputar la Liga 1 y la Copa Libertadores, varios jugadores de Universitario de Deportes han logrado ganarse un lugar en el once titular. Uno de ellos es César Inga, quien, gracias a su gran rendimiento, ha desplazado a referentes como Aldo Corzo, ha despertado el interés de clubes extranjeros y ha sido convocado a la selección peruana por Óscar Ibáñez.

Jorge Amado Nunes elogió a César Inga

En el programa Desmarcados de Denganche, el exfutbolista y entrenador Jorge Amado Nunes elogió a Inga por su calidad técnica, su visión de juego y su capacidad para salir jugando desde el fondo. “La aparición de un jugador que me ha encantado y que ha sido convocado a la selección es Inga. Si lo ves desde lo futbolístico, táctico, lo estratégico, más allá de ser polifuncional, hace tiempo no veo un central con tan buena salida y buen inicio de juego. Como central, a mí me fascina. Pienso que si sigue jugando en esa posición y se mantien”, comentó.

César Inga es comparado con Juan Reynoso, ex jugador de Alianza Lima y Universitario

Nunes no dudó en comparar a Inga con Juan Reynoso, histórico defensor que brilló en Universitario y Alianza Lima, destacando similitudes en su técnica y capacidad de lectura de juego. "La aparición del año en la 'U' es Inga. Me ha encantado. Yo lo comparo con Juan Reynoso por la calidad que tienen. Son muy parecidos en la técnica. La gran diferencia es que este chico es muy rápido. Reúne casi todos los conceptos que le pueden llegar a gustar al fútbol europeo". añadió.

¿César Inga podría fichar por un club extranjero?

El desempeño de César Inga ha captado la atención no solo de la prensa, sino también de clubes internacionales. Su juventud, versatilidad y capacidad para desempeñarse como central o lateral lo convierten en uno de los nombres más prometedores del fútbol peruano actual.