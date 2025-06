Raúl Ruidíaz toma decisión que sorprende a hinchas de Grau para el partido con Universitario

El Torneo Apertura 2025 tendrá uno de los partidos más importantes de la temporada en el Estadio Mansiche de Trujillo. Y es que Universitario de Deportes buscará afianzarse en la cima de la tabla de posiciones cuando visite al Atlético Grau, que tendrá en el ataque a su figura Raúl Ruidíaz.

Un encuentro que promete muchas emociones y que podría definir al ganador de esta primera parte de temporada en el que varios equipos le siguen los pasos a la ‘U’ como Alianza Lima, Melgar y Alianza Atlético. En ese contexto, se conoció un importante dato sobre la ‘Pulga’ que enfrentará al club se sus amores.

¿Qué noticia sobre Raúl Ruidíaz conocieron los hinchas?

“Creo que va a ser figura. No lo va a celebrar si le hace un gol a la U, eso es una cuestión que uno ha podido averiguar de su entorno, no lo va a celebrar, imposible, porque hay un respeto y no va a dejar de ser hincha”, dijo el periodista Gustavo Peralta en el programa ‘Hablemos de MAX’ por L1 MAX.

Vale mencionar que el delantero peruano es uno de los futbolistas más importantes en el ataque, con amplia experiencia en ligas del extranjero donde pasó gran parte de su carrera. Ahora, busca seguir demostrando todo su talento en la Liga 1 bajo la dirección de Ángel Comizzo, ambos con pasado en Universitario de Deportes.

Raúl Ruidíaz: valor en el mercado

Según Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, Raúl Ruidíaz tiene un valor en el mercado actual de 550 mil €.