¿Ruidíaz regresa a Universitario en el Clausura? Comizzo le dio una buena noticia a los hinchas

Raúl Ruidíaz es para muchos hinchas uno de los futbolistas peruanos más importantes en el ataque, con amplia experiencia en clubes del extranjero y la selección peruana. Ahora, tras regresar a la Liga 1 con camiseta de Atlético Grau, sigue captando la atención en los aficionados de Universitario de Deportes y Ángel Comizzo se pronunció.

Cabe recordar que en pleno inicio del Torneo Apertura, la ‘Pulga’ siguió despertando el interés de la hinchada crema por su posible regreso, sobre todo porque estaba decidido en volver al club de sus amores. Sin embargo, su intención de ponerse nuevamente la camiseta de la ‘U’ a principio de esta temporada no se concretó.

¿Qué dijo Ángel Comizzo sobre Raúl Ruidíaz?

En una entrevista con el programa ‘Hablemos de Max’, por L1 MAX, el periodista Gustavo Peralta le consultó al estratega argentino si no teme que otro club se pueda llevar al delantero nacional al haberse puesto mejor físicamente y en el terreno de juego.

“Él tiene contrato, así que no hay problema. Es un hombre de saber respetar los contratos, es un hombre de palabra, así que no creo que tengamos ese problema. Ahora, si en algún momento él tiene que volver a su casa (Universitario), que es lo que se merece por todo lo que ha hecho, no habrá problema”, dijo el técnico de Atlético Grau en la previa del encuentro frente a los cremas.