Aldo Corzo no se guardó nada y respondió con firmeza sobre polémico gol ante Garcilaso: "No..."

Universitario logró un crucial triunfo por 1-0 ante Deportivo Garcilaso y sigue firme en su camino para poder lograr el título del Torneo Apertura. El gol de los cremas llegó gracias a Aldo Corzo, quien anotó de cabeza a los 53 minutos. No obstante, este tanto se vio envuelto en polémica por una presunta falta previa al gol.

Resulta que, los jugadores del elenco cusqueño reclamaron una presunta carga de Matías Di Benedetto que impidió que un jugador pudiera interceptar el centro que terminó asistiendo para que el capitán de la 'U' convierta el único tanto del partido.

Aldo Corzo respondió con firmeza sobre polémico gol ante Deportivo Garcilaso

En ese contexto, una vez finalizó el partido, en la zona mixta, Aldo Corzo fue consultado por dicha jugada y no dudó en afirmar que no debería haber polémica, pues desde su perspectiva de la jugada no sucedió absolutamente nada.

"No, no hay polémica. Desde el lugar donde lo vi no hay nada, solo lo normal en el área, pero no hay nada. No hay que crear cosas que no sirven", expresó Corzo.

De igual manera, el central valoró la victoria que lograron en una plaza muy difícil como es el Cusco y le restó importancia a su gol, expresado que sus compañeros también son importantes y lo importante es el triunfo que los mantiene como líderes.

"Me deja tranquilo que el equipo vino a jugar e hizo un gran partido, sentí que fuimos superior al rival y tuvimos ocasiones para hacer más goles. Estoy tranquilo porque estamos arriba y ahora falta un paso más. Siempre hay jugadores que anotan, esta vez me tocó a mí, pero lo que más rescato es que estamos fuertes", mencionó.

Universitario es líder del Torneo Apertura

Gracias a este triunfo Universitario logró recuperar el liderato en la tabla de posiciones y se perfila como firme candidato para quedarse con el primer título del año a falta de solo una fecha, ya que le sacan dos puntos de diferencia a su más cercano perseguidor, Alianza Lima.

Club PJ DF Puntos 1. Universitario 17 +26 38 2. Alianza Lima 17 +12 36

Ahora, los cremas deberán preparase de la mejor manera para su enfrentamiento ante Los Chankas en el Estadio Monumental, donde si logran la victoria serán los campeones del Torneo Apertura.