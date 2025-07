DT de Garcilaso dio fuerte comentario hacia Universitario tras caída en Cusco: "No me..."

Universitario de Deportes logró tres puntos claves por el Torneo Apertura que lo ponen en lo más alto de la tabla de posiciones. Los cremas celebraron gracias al gol de Aldo Corzo, pero la cara de la otra moneda fue para Deportivo Garcilaso. Justamente, el DT Guillermo Duró no se guardó absolutamente nada en ronda de preguntas durante la zona mixta.

En primera instancia, fue tajante respecto a la acción polémica que se dio previo al gol del capitán crema. Guillermo Duró siente que esa jugada se pudo revisar por parte del VAR, por lo que genera muchas dudas del por qué no se hizo el llamado como en otras ocasiones.

"Una amargura bárbara. No me patearon al arco y perdí. Creo que hicimos un gran partido, con mucha entrega, muy bien planteado y hacerlo sentir incómodo a la 'U'. La última no fue de la polémica, la del gol quizá fue la polémica. La última te la pueden cobrar o no, es relativo", indicó.

(VIDEO: Créditos: Luis Álvarez / URPI-LR)

Guillermo Duró se dirigió firmemente a Universitario

El estratega de Deportivo Garcilaso fue firme al decir que Universitario no le creó situación de gol, por lo que se va con la amarga sensación de no rescatar, como mínimo, un empate. Por otra parte, ignoró todo lo que se haya comentado a lo largo de la semana, ya que para él hubo un arbitraje normal y no tan polémico como se viene comentando en redes sociales.

"Jugamos contra el posible campeón, no me crearon una situación de gol con 25 goles a favor que tienen, con los jugadores que tienen, el entrenador que tienen… Me voy mal porque no creo que me tendría que haber ido con las manos vacías. No sé qué se habló en la semana, lo que puede decir es que el arquero hizo mucho tiempo… después yo creo que fue un arbitraje normal, tampoco que fue muy polémico", agregó.

(VIDEO: Jax Latin Media)

Deportivo Garcilaso cerró el Torneo Apertura 2025

Tras su derrota ante Universitario, Deportivo Garcilaso pone punto final a su actuación en el Torneo Apertura 2025. Los cusqueños descansan en la última jornada, por lo que ahora descansarán y se reintegrarán a los entrenamientos de cara a su debut en el Clausura.