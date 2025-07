Álex Valera fue contundente tras polémico triunfo de Universitario ante Garcilaso: "Nadie..."

Universitario de Deportes sigue firme en su camino a lograr el título del Torneo Apertura de la Liga 1, tras la importante victoria por 1-0 que lograron ante Deportivo Garcilaso en Cusco. Con este resultado, el cuadro merengue se mantiene como el líder en solitario del torneo a falta de solo una fecha. Tras el encuentro, Álex Valera aprovechó para enviar un firme mensaje a los críticos.

Álex Valera fue contundente tras victoria ante Deportivo Garcilaso

Una vez finalizado el partido, el delantero del conjunto estudiantil compareció ante los medios en la zona mixta donde fue consultado por el objetivo que se plantearon ante Deportivo Garcilaso, teniendo en cuenta que jugaban en una plaza de altura.

Al respecto, Valera fue enfático al asegurar que afrontaron el partido con la finalidad de poder quedarse con la victoria y aprovechó la ocasión para enviar un firme mensaje a todos los detractores quienes los han criticado luego de la polémica por la presunta falta previo al gol de Aldo Corzo.

"La propuesta era sacar los tres puntos y seguir dependiendo de nosotros. Yo creo, que a nosotros nadie nos ha regalado nada. Nos queda una final más y a partir de mañana tenemos que pensar en el partido del sábado", expresó.

De igual manera, el '9' de la 'U' valoró el triunfo que lograron y que los encamina a ser los campeones del Torneo Apertura. Sobre ello, mencionó que no es fácil jugar en Cusco y sobre todo ante un gran equipo como es Garcilaso.

"No es fácil jugar en la altura, a parte Garcilaso tiene un gran equipo, creo que ellos en el primer tiempo también tuvieron algunas jugadas, pero gracias Dios pudimos sacar un buen resultado", añadió.

Aldo Corzo opinó sobre su polémico gol ante Deportivo Garcilaso

Por su parte, el capitán de Universitario fue otro de los que declaró en la zona mixta y le preguntaron por la presunta falta que habría cometido Matías Di Benedetto previo al gol a los 53 minutos.

Sobre ello, Aldo Corzo dejó una firme respuesta afirmando que no debería haber polémica, pues desde su perspectiva no hubo ninguna falta. "No, no hay polémica. Desde el lugar donde lo vi no hay nada, solo lo normal en el área, pero no hay nada. No hay que crear cosas que no sirven", declaró.

Universitario se perfila a ganar el Torneo Apertura

Tras esta victoria, el cuadro dirigido por Jorge Fossati se mantiene como el favorito para poder ganar el primer campeonato del año en la Liga 1, pues una sola victoria o incluso un empate les podría dar el título.

Si los cremas logran vencer a Los Chankas en la última fecha podrán coronarse como el flamante campeón del Torneo Apertura, sin importar el resultado que obtenga Alianza Lima ante UTC.