Aldair Salazar, ex Alianza Lima, arremetió duramente tras triunfo de la 'U': "Cobró lo que quiso..."

Una de las polémicas que se vivió en el Deportivo Garcilaso vs Universitario fue la falta contra Aldair Salazar en el tramo final del compromiso en Cusco. El árbitro Bruno Pérez indicó que no hubo infracción contra el ex Alianza Lima, por lo que luego se dio el pitazo final que celebró por todo lo alto la institución 'merengue'.

En medio de la zona mixta que se instala post partido, el central se dirigió a los medios de prensa para expresar su malestar por la derrota. Dejó en claro que hubo polémicas que no se midió de la misma manera que en otras ocasiones, por lo que deja a los encargados a supervisar este hecho.

Así mismo, dejó una fuerte frase contra el arbitraje de Bruno Pérez al afirmar "cobró lo que quiso" en el choque clave del Apertura entre Deportivo Garcilaso vs Universitario. Aldair Salazar sabe que los reclamos no cambiarán en nada al resultado, por lo que ahora buscarán mentalizarse en mejorar su rendimiento en el Clausura.

"Siento que me tocan la espalda cuando estoy saltando. Creo que podía llegar a la pelota, me desestabiliza y me caigo. Pensé que la podía revisar. El árbitro dijo que ya la revisaron y que no hay nada. Estaba muy seguro de que no. Al final, sabíamos que iba a ser un partido complicado en todo aspecto. Hay polémicas que se van a tener que revisar y los encargados verán eso. Pero bueno, ya qué podemos hacer ahora, ya el árbitro cobró lo que quiso cobrar y el partido lo perdimos. En lo general, creo que el partido fue muy parejo", declaró Aldair Salazar.

(VIDEO: Jax Latin Media)

Nicolás Gómez de Deportivo Garcilaso habló del arbitraje

Al mismo estilo de Aldair Salazar, el futbolista Nicolás Gómez no quiso entrar en polémica tras el triunfo de Universitario. El mediocampista indicó que los árbitros pueden equivocarse en un partido oficial, por lo que deja el tema cerrado para no entrar en cruce de palabras.

"Creo que hicimos un muy buen primer tiempo. Tuvimos la más clara, no estuvimos finos y cuando juegas con estos equipos, tienen una y no te perdonan. Creo que no lo merecíamos, tampoco el empate, merecíamos la victoria, pero los goles se hacen. Tampoco vi la jugada tan clara, tampoco vi la roja de ellos, ni la de Juan (Lojas). Quizás a lo largo del torneo sí, pero hoy no sirve de nada. Se pueden equivocar", declaró para L1 MAX.