Jugador de Garcilaso dejó rotundo mensaje sobre el arbitraje ante Universitario: "Hoy..."

Deportivo Garcilaso perdió ante Universitario en el Cusco por la penúltima fecha del Torneo Apertura, en un partido que tuvo muchas emociones. Tras la derrota, Nicolás Gómez, jugador del cuadro cusqueño, se pronunció sobre lo sucedido en el campo donde desperdiciaron algunas ocasiones de gol.

Cabe mencionar que el equipo de Jorge Fossati llegó a este compromiso enfocado en sacar un buen resultado que le permita retomar al liderato del campeonato, por ello, el conjunto local fue sorprendido desde el inicio del encuentro a través de constantes llegadas de peligro.

¿Qué dijo Nicolás Gómez, jugador de Garcilaso tras derrota frente a Universitario?

“Creo que hicimos un muy buen primer tiempo. Tuvimos la más clara, no estuvimos finos y cuando juegas con estos equipos, tienen una y no te perdonan. Creo que no lo merecíamos, tampoco el empate, merecíamos la victoria, pero los goles se hacen”, dijo en declaraciones para L1 MAX.

Asimismo, se refirió a las decisiones arbitrales que se dieron en el terreno de juego, tanto en el área de Universitario como en Garcilaso; sin embargo, indicó que se pueden equivocar.

“Tampoco vi la jugada tan clara, tampoco vi la roja de ellos, ni la de Juan (Lojas). Quizás a lo largo del torneo sí, pero hoy no sirve de nada. Se pueden equivocar”, agregó.