Carlos Desio dio categórico calificativo a Christian Cueva tras dejar Cienciano: "Es un.."

En las últimas semanas, Christian Cueva se volvió tendencia tras dejar Cienciano para firmar por Emelec de Ecuador, iniciando así una nueva historia en su carrera futbolística. Tiempo después, y a poco de finalizar el Torneo Apertura en Perú, el entrenador del ‘Papá’, Carlos Desio, se pronunció.

Fue en la previa del encuentro ante Sporting Cristal por la fecha 19 en la que el estratega argentino se refirió al tema de los refuerzos para la segunda parte de la temporada, considerando que varios de sus jugadores dejaron el plantel para tomar nuevos rumbos, entre ellos Christian Cueva.

¿Qué dijo Carlos Desio sobre Christian Cueva y los nuevos refuerzos?

“Pregunté por Gabriel (Costa). Me fijo siempre en los jugadores que me parecen interesantes y no están teniendo minutos, sobre todo en los equipos grandes. Él me dijo que se siente a gusto en la 'U', que va a pelear ahí por un puesto y me pareció bárbaro. En la medida de eso, uno va descartando posibilidades”, dijo en conversación para el grupo deportivo de El Comercio.

Carlos Desio es consciente de la falta de jugadores en Cienciano, luego de haber sido protagonista en el Torneo Apertura y la Copa Sudamericana. Por ello, resaltó que son tres los futbolistas para reemplazar a Christian Cueva, Gaspar Gentile y Juan Romagnoli.

“La idea es traer jugadores que me sirvan. Cueva, por ejemplo, es un jugador difícil de reemplazar, pero por ahí podríamos traer a un futbolista más vertical, con más intensidad, no tanto de tenencia como Christian”, agregó.

Christian Cueva: equipos en los que jugó