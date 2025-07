Goleador de la Liga 1 habló sobre posibilidad de llegar a Universitario: "Los hinchas me..."

Universitario tiene dos objetivos en esta segunda parte del año: ganar el Torneo Clausura y ser tricampeón nacional sin jugar play offs, además de llegar lo más lejos posible en la Copa Libertadores, donde enfrentará en octavos de final al poderoso Palmeiras de Brasil. Para ello, han llegado importantes refuerzos y se puede sumar alguno más de aquí al cierre del libro de pases de la Liga 1.

Se sabe que ante la posible salida de Rodrigo Ureña al fútbol mexicano, en Ate usarían ese cupo de extranjero para fichar a un delantero y en la volante los posibles reemplazos del chileno serían Jorge Murrugarra o el recientemente incorporado Jesús Castillo.

En ese contexto, Facundo Callejo fue entrevistado para el programa L1 MAX, donde habló sobre las posibilidades de un futuro salir de Cusco FC y llegar a un club de la capital, como la 'U' o Sporting Cristal, cuyos hinchas lo piden para reforzar sus plantillas.

"Sin duda motiva, a cualquier jugador le gustaría jugar en un equipo grande de cualquier país. Agradezco a esos hinchas que me brindan un cariño no siendo de Cusco, tanto de la 'U' como de Cristal", dijo el delantero argentino que está préstamo de The Strongest.

Asimismo, el artillero reveló que son más los aficionados 'cremas' los que más le escriben a través de las redes sociales y no descartó en un futuro llegar a un club de la capital peruana.

"Los de la 'U' me escriben más (risas). Es difícil ganarse el cariño de gente que no es de tu equipo y me lo demuestran, me escriben en privado, se alegran cuando me toca convertir. Para mí eso es muy gratificante, porque no me conocen, los enfrenté una sola vez y me brindan su cariño como si fuera uno de ellos. Eso me siga motivando porque venimos haciendo las cosas bien en Cusco y el día de mañana, Dios dirá", agregó.