Reynaldo Moquillaza, candidato a la Administración de la "U" negó ser de Gremco y aclaró la continuidad de Jorge Fossati

Tiene ganas de regresar a Universitario no cambiar, sino mejorar todos los aspectos. Reynaldo Moquillaza, contador de profesión y ex tesorero de la “U” en la época del 2000 habló con Líbero tras presentarse como uno de los candidatos a la Administración de forma solitaria en su lista al querer continuar con todos los actuales trabajadores.

¿Quiénes lo acompañan en su lista como Administrador?

Yo voy solo, siento que todos deben seguir. Si entro con una lista debo despedir y pagar las indemnizaciones generando gastos, por eso quiero continuar con todos los que están trabajando para hacer un gran trabajo en la "U".

¿No siente que le juega en contra no tener una lista con otros acompañantes?

Siento que no, qué razón tendría yo de cambiar o dejar sin trabajo a las personas que están actualmente. Esas personas están trabajando para la "U" y tendría que pagarles una liquidación. La gente está acostumbrada a que se tiene plata. Yo vengo del mundo empresarial, osea si entra 30 gastó 28, eso no es así.

¿Jean Ferrari les puso la valla alta a los próximos administradores?

Sí es una valla muy alta. Yo no voy a hacer lo que hizo. No voy a gastar la plata de la “U” de ninguna manera, voy a poner un revisor de cuentas de los socios a mi lado. No va a viajar tanta gente de administración, no van a existir tantos abogados. La plata de la “U” debe ser manejada para salir de esto. Que la "U" sea una institución concursada, esa es una raya a la historia.

¿Del 1 al 10 en cuánto se puede calificar el trabajo que hizo Jean Ferrari?

Yo no voy a mezquinar, pero en lo deportivo le pongo un 9 sobre 10, en el aspecto deportivo financiero no tengo mucha información porque solo tengo estados financieros hasta el 2023 en donde han gastado 10 millones de soles en un año contra otro, más o menos por ahí. No sé cuánto será en el 2024. Le pongo un 6.



¿Ve mejor a la "U" en este presente?

Futbolísticamente sí. Siempre hemos reclamado como hincha, yo veo el fútbol como hincha, Cuando fui tesorero en la "U", traje a Compagnucci a Basualdo. Lo primero que hice cuando entré a yo puse sueldos topes de 5 mil dólares, todos se allanaron.

¿Cómo mejorar el aspecto financiero de la "U"?

Llenar el Monumental cada partido es un logro, pero creo que hay otras acciones netamente financieras que no se han aprovechado. Optimizar los costos fijos, los activos de la institución. Tenemos que tener un área de marketing.

¿El deseo es el tricampeonato a corto plazo de llegar a ser Administrador?

Definitivamente que sí, si no de donde sale la caja. Es imposible prometer que vamos a ser campeones toda la vida. Nadie que sea cuerdo puede ofrecer, pero si poner todos los esfuerzos para llegar a la meta.

¿En cuántos años se podría pagar toda la deuda de Universitario?

Todavía no puedo decir eso hasta que pueda implementar un plan. Para hacer esto necesitamos poner en marcha el gobierno corporativo, el manual de prevención contra el delito, el oficial de cumplimiento para que no entre dinero, no sé de dónde. Cuando tengamos eso podemos ofrecer lo que queremos.

Quiero aclarar que dicen tantas cosas falsas sobre mi persona. Dicen que yo quiero vender los bienes de la "U". Imposible, eso es falso. A mí no me conoce la gente de la "Trinchera" de hoy, pero me conoce la gente que la conformó. Salen a decir impresentables a mencionar que doy hombre de Gremco y no lo soy.

¿Qué le promete al hincha de ser elegido como Administrador?

La entrega total. El apoyo completo a Álvaro Barco que es el director futbolístico, que tengan la tranquilidad él y el profesor Jorge Fossati. Después se verán objetivos. Yo puedo tener dos extranjeros en cada puesto, pero un tercero debe haber un juvenil para eso tenemos un CAR. Debemos promover a nuestros juveniles. Daré todo mi apoyo al área financiera y en el área de fútbol.