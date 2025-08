Valera despejó las dudas y reveló lo que le dijo el árbitro antes del penal fallado: "Ni bien..."

La victoria de Universitario sobre Alianza Universidad en Huánuco por el Torneo Clausura no estuvo exento de decisiones polémicas. La que más controversia generó se dio en el penal que pateo Álex Valera, quien tras fallar su lanzamiento, el árbitro Kevin Ortega pitó el final del primer tiempo pese a que en el rebote convirtió. Justamente, el delantero se refirió sobre la acción y reveló que cosa le dijo el juez principal de la contienda previo al disparo.

'Valegol' fue abordado por la prensa horas después del cotejo para consultarle sobre el tema en cuestión, señalando que Ortega le avisó que después de su lanzamiento iba a terminar la jugada y así los primeros 45 minutos. Además, no dudó en destacar la actuación arbitral durante el choque disputado en el Estadio Heraclio Tapia.

"La verdad es que sí. El árbitro (Kevin Ortega) habló y me dijo que ni bien pateara, se acababa la jugada. Creo que hoy hizo un buen trabajo", sostuvo el ariete peruano a los medios de comunicación que cubrieron la llegada del plantel de la 'U' al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en horas de la tarde.

¿Qué sucedió en la jugada del penal fallado por Álex Valera?

En el tiempo de descuento del primer tiempo se cobró un penal a favor de Universitario por una mano en el área del defensor de Alianza Universidad, Alberto Ampuero. El futbolista de 29 años fue el encargado de patear la pena máxima, pero falló su lanzamiento y en el rebote anotó un gol. No obstante, el colegiado Kevin Ortega decidió no convalidar la conquista y pitar el fin de la etapa inicial, situación que no se comprendió al inicio por los hinchas, quienes utilizaron las redes sociales para quejarse por lo ocurrido.

Alex Valera destacó el triunfo de Universitario de visita

Por otro lado, Valera destacó la victoria conseguida por el elenco dirigido por Jorge Fossati en la altura de Huánuco contra los azulgranas, pero que no tienen tiempo para celebraciones porque a partir de ahora estarán mentalizados en el compromiso frente a Sport Boys este sábado por la fecha 5 del Torneo Clausura.

"Hemos sacado un buen resultado y ahora a enfocarnos en lo que viene el sábado. Que la gente siga confiando, siempre lo he dicho, porque el equipo está dando el 100%", sentenció el atacante merengue.