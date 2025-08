Williams Riveros dejó impactante comentario tras su vuelta a las canchas con la 'U': "Fueron..."

Universitario de Deportes consiguió un importante triunfo por 2-0 sobre Alianza Universidad en Huánuco, que le permite seguir en los puestos altos del Torneo Clausura 2025. Este encuentro significó el regreso a las canchas de Williams Riveros, quien estuvo casi un mes fuera a causa de una apendicitis y en su primer partido fue una de las figuras del equipo crema.

Tras el encuentro, el zaguero central paraguayo no ocultó su felicidad por volver a jugar y por el triunfo, pero también impactó al señalar que los 25 días que se alejó de los terrenos de juego fueron de mucha ansiedad para él, aunque esta no se notó frente a los azulgranas. Asimismo, agradeció al cuerpo médico del club por estar siguiendo su proceso de recuperación.

"La verdad, muy contento por volver, por la victoria y por todo el grupo. Fueron 25 días de mucha ansiedad. También hay que agradecer a los que están afuera y que no se ven: los doctores, a Alfio, que estuvieron día a día conmigo para que me recupere lo antes posible. Fueron 25 días y gracias a Dios no se notó", declaró en entrevista con L1 MAX.

Video: L1 MAX

Williams Riveros reveló que pudo haber vuelto a jugar la fecha pasada

El futbolista de 32 años se caracteriza por tener la capacidad de recuperarse de una lesión en menos del tiempo estimado y así lo demostró en esta oportunidad. Incluso, el propio 'Jerarquía' reveló que ya estaba 100% listo para volver a la competencia en el compromiso frente a Atlético Grau el jueves pasado, pero por decisión técnica decidieron que no sea convocado.

"No sé si tengo una recuperación rápida, es la primera vez que me pasa algo así. Apuntábamos a llegar contra Grau, voy a ser sincero, para ese partido ya estaba bien, pero por precaución y porque el profe (Fossati) lo quiso así decidimos volver ahora", agregó.

Williams Riveros fue una de las figuras de Universitario ante Alianza Universidad

Para alegría del comando técnico e hinchas merengues, Williams Riveros tuvo un regreso triunfal, pues además de la victoria fue una de las figuras del cotejo, mostrándose sólido en la línea de tres defensas de la 'U'. En 90 minutos realizó ocho despejes y dos intercepciones, así como dos tiros bloqueados y cuatro duelos por el balón ganados (dos en el suelo y dos aéreos), estadísticas por las que recibió de 7.7 puntos de calificación por parte del portal internacional Sofascore.

Por su gran actuación, Universitario no dudó en destacarlo en sus redes sociales horas después de la victoria conseguida en tierras huanuqueñas . "Un regreso a la altura", fue el mensaje que le dedicó el club gracias a lo hecho en el campo de juego.

Universitario destacó la vuelta de Williams Riveros a las canchas en el triunfo ante Alianza Universidad. Foto: Instagram - Universitario de Deportes