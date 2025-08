Mosquera reveló qué le dijo a sus jugadores tras perder contra Universitario: "He..."

Universitario de Deportes hizo respetar su favoritismo previo y consiguió un importante triunfo por 2-0 sobre un Alianza Universidad que le puso las cosas muy difíciles al cuadro crema. El DT del cuadro azulgrana, Roberto Mosquera, dio la cara y reveló que le dijo a sus jugadores tras los 90 minutos.

El estratega de 69 años dio sus apreciaciones del encuentro ante los medios de comunicación y sorprendió al revelar que felicitó a sus dirigidos a pesar de la derrota que los mantiene en zona de descenso porque le jugaron un buen partido al vigente bicampeón peruano, lo que lo deja tranquilo por estar en el camino correcto.

"Nosotros hicimos un buen partido y la diferencia es que jugamos con el bicampeón. Tampoco podemos saber lo que hubiera pasado si terminábamos con once porque el fútbol es muy rápido. He felicitado a mis jugadores porque no hemos jugado con cualquier equipo. Si mantenemos este ritmo, estamos en el camino correcto, así que no hay que desmayar", declaró en conferencia de prensa.

Video: L1 MAX

En esa misma línea, Mosquera destacó que el conjunto huanuqueño le jugó al mismo ritmo futbolístico de la 'U' con 11 jugadores en cancha y no dejaron que el elenco crema los supere individual y colectivamente, pero que con la expulsión de Jesús Barco en el segundo tiempo les costó mantener su performance.

"Hasta que tuvimos el expulsado, jugamos al mismo ritmo que el bicampeón del fútbol peruano y no se vio una superioridad colectiva ni individual. El partido cambia con 10 y nos costó muchísimo. La ilusión es que estamos en el camino correcto, hay pocos equipos que se han parado tan bien ante un equipo como la 'U'. Estamos satisfechos porque en poco tiempo estamos avanzando", agregó.

Roberto Mosquera se refirió a las ocasiones de gol que falló Alianza Universidad

Por otro lado, el entrenador recientemente llegado al club mencionó que Alianza Universidad tuvo hasta tres ocasiones de gol que no supieron aprovechar, pero que eso no quita que dieron la talla ante uno de los principales candidatos al título de la Liga 1.

"Tuvimos tres posibilidades. Una en el palo, otra que se le pasó al colombiano (Mena). Con respecto al partido pasado, son experiencias diferentes. Jugar con el bicampeón tiene un peso específico y creo que dimos la medida. No ajustamos lo que hemos jugado al resultado, que es otra cosa. Estamos dando pasos seguros para donde vamos y pronto podremos sostener el fútbol que tenemos con resultados. Hay que seguir trabajando", sentenció.