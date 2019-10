Horóscopo [HOY] viernes 4 de Octubre 2019 con Josie Diez Canseco

Horóscopo de Hoy de Josie Diez Canseco | Horóscopo diario para HOY viernes 4 de octubre del 2019 sobre los signos zodiacales.

¿Qué signos del zodiaco hacen buena pareja?

Horóscopo de hoy de Josie Diez Canseco | Tauro, Capricornio o Piscis, son signos zodiacales que sería bien difícil para una relación estable y duradera. Además, la pareja perfecta para el matrimonio o uniones es Acuario. El signo perfecto para pasarlo de maravilla: Sagitario. Los signos más compatibles son Aries y Sagitario.

¿Qué significa cada signo zodiacal?

Horóscopo diario de Josie Diez Canseco | El término signo deriva del latino signum. Se refiere a una palabra que describe una acción material o fenómeno que, por convención o naturaleza, se utiliza para representar.

¿Cómo saber qué signo zodiacal del horóscopo soy?

La astrología es un antiguo saber que estudia la relación entre los hombres, las estrellas y los planetas del Sistema Solar. En este sentido, encontramos a hay en cada horóscopo 12 signos zodiacales. A continuación, te mostramos la tabla de los signos del Horóscopo de hoy con Josie Diez Canseco

Signo Zodiacal Fecha Aries 21 marzo - 19 de abril Tauro 20 abril - 20 mayo Géminis 21 mayo - 21 de junio Cáncer 22 junio – 21 de julio Leo 22 julio - 22 agosto Virgo 23 agosto - 22 setiembre Libra 23 setiembre - 22 de octubre Escorpio 23 octubre - 22 noviembre Sagitario 23 noviembre - 22 diciembre Capricornio 23 diciembre - 21 de enero Acuario 22 enero - 17 febrero Piscis 18 febrero - 19 marzo

Horóscopo Aries 20 marzo al 19 abril

La tensión laboral te hará discrepar con un compañero, aunque la situación sea incomoda ambos se darán cuenta del error y se disculparán. A la larga te darás cuenta que tenía razón y recuperarás la confianza que siempre le tuviste. Aléjate de esa persona que no corresponde a tu cariño y en poco tiempo estarás disfrutando de un verdadero amor. Número de suerte 4.

Horóscopo Tauro 20 abril- 20 mayo

Planificarás muy bien tu agenda pero un suceso inesperado te hará cambiar por completo lo establecido, no te preocupes todo saldrá bien y culminarás con todo lo que tenías pendiente. Expresarás tus temores a quien amas y despejarás tus dudas, volverás a confiar plenamente en su amor. Número de suerte 21.

Horóscopo Géminis: 21 mayo- 21 junio

El salir de esa experiencia laboral no ha sido tan negativo, ahora podrás explorar nuevos territorios que traerán éxito a tu vida. Pronto recibirás una propuesta que mejorará tus ingresos económicos. Te presentarán una persona que será encantadora y buscarás la manera de ganar su amistad. Número de suerte 1.

Horóscopo Cáncer: 22 junio - 21 julio

No involucres tus emociones en lo laboral, toma la decisión y arriésgate por esa propuesta que te brinda más posibilidades de crecimiento, no te arrepentirás. Hoy tu comportamiento molestará a esa persona especial, cambia y evita arrepentimientos posteriores. Número de suerte 8.

Horóscopo Leo: 22 julio - 22 agosto

Los retrasos en tus proyectos son la consecuencia de una mala planificación, ahora cambiarás de estrategia y veras éxitos en poco tiempo. No permitas que la desorganización de gente sin experiencia te haga perder tiempo. Esa persona que se muestra atenta contigo te ofrece un amor sincero, dale la oportunidad. Número de suerte 11.

Horóscopo Virgo: 23 agosto - 22 setiembre

Dejaras de lado tu pesimismo y organizarás proyectos que dejaste sin concluir por falta de tiempo, los resultados serán muy buenos y te harán nuevas propuestas que deberás aprovechar. Tendrás la oportunidad que necesitabas para expresar todo lo que sientes por la persona que amas. Número de suerte 16.

Horóscopo Libra 23 setiembre - 22 octubre

Te liberarás de preocupaciones, recibirás un dinero que bien administrado terminará con tus apuros económicos. Ahora tendrás la oportunidad de apoyar a quien te dio la mano cuando lo necesitabas. La persona que te gusta tendrá una actitud que no te gustará y preferirás mantener solo su amistad. Número de suerte 3.

Horóscopo Escorpio 23 octubre - 22 noviembre

La estabilidad económica que has logrado te hará buscar nuevos horizontes, paciencia, no te arriesgues al cambio sin analizar cada paso que vayas a dar. No intentes amoldar al ser amado a tus gustos valóralo como es y evitaras su distanciamiento. Número de suerte 6.

Horóscopo Sagitario 23 noviembre - 22 diciembre

Día lleno de complicaciones, tendrás varios asuntos pendientes y el tiempo te quedara corto para culminar con todo, organízate y prioriza lo más urgente. Tu actitud bondadosa y comprensiva te ayudará a olvidar rencillas, recuperarás el amor de esa persona especial. Número de suerte 9.

Horóscopo Capricornio 23 diciembre - 21 enero

Tu creatividad y sentido del humor te harán resaltar en lo laboral, hoy tus ideas y opiniones serán muy bien valoradas por tus superiores , te sentirás importante. Vuelve la seguridad a tu vida, te acercarás a la persona que amas con una actitud renovada. Número de suerte 10.

Horóscopo Acuario 22 enero - 17 febrero

Tendrás el apoyo de alguien influyente para solucionar un asunto legal pendiente, organízate bien porque puedes descuidar documentos que podrían perjudicarte más adelante. Te presentarán a una persona que en apariencia será encantadora, pero notarás que solo busca algo circunstancial. Número de suerte 12.

Horóscopo Piscis 18 febrero - 19 marzo

Tus esfuerzos son admirados, pero una persona intentará hacerte quedar mal con personas importantes, antes de reaccionar mal demuestra tu talento manteniendo prudencia en todo lo que hagas. Esa persona que intenta conquistarte cambiará de estrategia, se esforzará por ganar tu amistad y te gustará. Número de suerte 22.

¿Quién es Josie Diez Canseco?

Josie Diez Canseco, esotérica y astróloga, nacida en Lima, Perú. Comenzó en 1997 en la televisión con un espacio de horóscopo en el programa 'Tus tardes con July' en Panamericana Televisión.