Horóscopo de Josie Diez Canseco: ¿Qué te depara el destino HOY martes 15 de marzo?

20 MAR- 19 ABR.: Tu relación está perdiendo la ternura y el romanticismo, hoy cede ante tus necesidades afectivas y busca el acercamiento, no te costará romper el hielo y revivir el amor que existe entre ambos. Una nueva idea te entusiasmará pero no seas precipitado, analiza pros y contras antes de llevarlo a la práctica. Número de suerte 10.

20 ABR- 20 MAY .: Si sientes que tu entorno está en contra de tu relación es porque ven algo que tu niegas en aceptar, hoy aléjate del mundo y medita cuanta estabilidad recibes a su lado, te darás cuenta si es amor o solo atracción. Cuidado, alguien que se muestra competitivo intentará perjudicar tu desempeño laboral, presta atención. Número de suerte 6.

21 MAY- 21 JUN.: No dejes que terceras personas se involucren en tu vida sentimental, hoy conversa con esa persona a solas sin llegar a discrepar, te servirá mucho, recuérdalo. Esa propuesta laboral te ilusiona y trae nuevas perspectivas para tu futuro, pero no debes descuidar tus actuales responsabilidades. Número de suerte 8.