ES HORA DE DISPARAR... Qué tal, causitas. Los cremas la tienen recontra tranca con la San Martín porque ayer Ayacucho ganó y lo igualó en puntaje. En Ate están más nerviosos que perro en la vía expresa porque si hoy no suman los tres puntos en el Monumental, el descenso volverá a rondar en su estadio. Y eso no es todo, me dicen que el Loco pidió no jugar porque anoche hizo un tono en su casa de La Molina. Así arrancamos con las últimas de nuestra pelotita. A propósito del Monumental, me cuentan que, por cada alquiler de la cancha, debe entrar al club algo de cien palitos, pero lo malo es que hasta ahora nadie sabe en qué gastan ese dinero. ¡Xuxa!

Los íntimos regresaron de Moyobamba bien tempranito y se fueron a descansar. El flaco Affonso fue reconocido por un grupo de hinchas, quienes lo abordaron en el aeropuerto y lo bueno es que el hombre atendió a todos con mucha sencillez. ¡Vale!

Me cuentan que el Enano ya conversó con la gente del Rímac y el próximo año podría sumarse al plantel. El aliancista está esperando que termine su contrato para arrancarse en calidad de jugador libre, sin dejar un sol a las arcas victorianas. ¡Así no es!

A la firme que el hincha rosado tiene que ayudar al Boys. Para llenar conciertos y festivales de salsa son campeones, pero cuando se trata de comprar su entrada para ir al estadio, muchos brillan por su ausencia. Después se quejan cuando el club no tiene para parchar sus deudas. ¡Palta!

Dicen las malas lenguas que, en la rotonda de la Videna, en vez de izar la bandera peruana, van a poner un obelisco porque la casa de la selección se está llenando de puros argentinos. El Turco quiere poner a sus paisanos hasta de vigilantes. ¡Abusivazo!

BUENO, MI GENTE, soy fuga. Mañana vuelvo con fuerza. ¡CHAAAAUUUU!