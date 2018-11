Es hora de disparar... Qué tal, causitas. La Culebra pidió mesura a los críticos de la Bicolor que salieron a despotricar contra los Tigrillos y les recordó que el choque ante el tricolor solo fue un amistoso y que estos partidos sirven para corregir errores, por eso pidió no hacer dramas con el resultado. Eso sí, el man quiere ser de la partida ante los ticos para sacarse el clavo y cerrar el año con un triunfazo de altura. ¡Como debe ser! Así arrancamos con las últimas de nuestra pelotita...

El Pato está recontra motivado con la posibilidad de atajar mañana en el Misti, pues a pesar de ser capitalino hizo buenas amistades por esos lares en las tres temporadas que fue rojinegro. Para el duelo ante los ticos hay una lucha sana y pareja por el puesto, ya que él y sus dos rivales rinden bien en la altura. ¡Bravazo!

La popular Provocación vive un infierno pues en un par de meses cumplirá dos años de encierro y las autoridades no revisan su caso. Las malas lenguas dizquen que el hecho de que su pareja haya decidido cantar en contra de un bravo de la política es con la condición que liberen de culpa a la ex matadora, quien directamente no desempeñó ningún cargo en el estado. ¡Asu!

La plata no dura para toda la vida por eso Batedía amplió sus negocios abriendo un gimnasio en Pueblo Libre. El pugilista ya tenía uno similar en el cono norte, pero este nuevo se abocará a los deportes de contacto. El man dizque sigue esperando a la Pantera para mecharse en un ring. Jura que el chico reality se le esconde. ¡Ay!

El Face de tu diario favorito rayó ayer con la transmisión de los partidos claves por el ascenso en la Segunda División y Copa Perú. Gracias a todos nuestros fieles seguidores y prepárense que la Finalísima se viene con fuerza con Líbero. ¡Lo justo!

Bueno, mi gente, soy fuga. Mañana vuelvo con fuerza. ¡Chaaauuu!