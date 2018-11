Christian Cueva celebra sus 27 años con un presente nada grato

Hoy es un día especial para Christian Cueva. El volante trujillano está de cumpleaños, sin embargo no necesariamente es un día para celebrar, pues su presente no es de los mejores en el Krasnodar, ni tampoco en la selección, adonde no fue convocado para los últimos amistosos.

El 23 de noviembre de 1991 nació Cueva en Trujillo, sin embargo su infancia la pasó en Huamachuco y por eso la confusión de algunos respecto a su ciudad de origen. Siendo juvenil, el “Chino” Rivera lo observó en un amistoso y decidió convocarlo para la San Martín.

Con los santos fue campeón en los años 2008 y 2010. Luego militó en Vallejo, Unión Española, Rayo Vallecano, Alianza Lima, Toluca, Sao Paulo y Krasnodar. De jugar dos partidos en las eliminatorias al Mundial de Brasil 2014, pasó a ser titular indiscutible rumbo a Rusia 2018.

Fallar un penal en el Mundial le significó un sinnúmero de críticas. Y recientemente se vio envuelto en un caso de indisciplina en la gira a USA. En medio de este clima, Cueva cumple hoy 27 años. Se aguarda que tenga un día de reflexión para que vengan tiempos mejores.