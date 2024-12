VER iCarly 2021 capítulos completos en español vía Paramount Plus

iCarly 2021 GRATIS ONLINE capítulos completos en español latino. El reboot de la recordada producción estadounidense llegará a países de América Latina como Perú, México y Colombia, mediante la plataforma de streaming Paramount Plus , todos los seguidores de la recordada serie disfrutarán de las nuevas aventuras de Carly Shay .

iCarly se estrenó en 2007 vía Nickelodeon . Sin embargo, tras seis divertidas temporadas, la serie juvenil salió del aire de manera sorpresiva. Ahora, luego de nueve años, la espera por fin terminó, ya que Miranda Cosgrove volverá para darle vida a Carly Shay. A continuación, conoce la fecha de estreno, sinopsis y cómo ver gratis iCarly 2021 el capítulo 1 completo sub español .

Desde el jueves 17 de junio, los primeros episodios de la nueva temporada de iCarly 2021 están disponibles por la plataforma Paramount Plus . El mes pasado, Miranda Cosgrove, protagonista del reboot, anunció la tan esperada fecha de estreno en sus redes sociales.

A través de la plataforma Paramount Plus, los fanáticos de iCarly podrán VER ONLINE y GRATIS los capítulos completos de la nueva entrega. El servicio de streaming ofrece una prueba gratuita de siete días al registrarse. En Perú tiene un costo mensual de 14.90 soles, mientras que en Perú el monto es de 79 pesos.

Jennette McCurdy , actriz que personificó a Sam Puckett en iCarly, confirmó que no será parte del revival debido a su salida de la actuación. Sin revelar SPOILERS, en el primer episodio del reboot, Carly Shay reveló lo que sucedió con su inseparable amiga.

"Renuncié hace unos años porque inicialmente no quería hacerlo. Mi mamá me puso ahí cuando tenía seis años y luego a los 10 u 11. Yo era el principal apoyo financiero para mi familia, que no tenía mucho dinero y esta era la salida. Con su muerte, murieron muchas de sus ideas para mi vida y ese fue su propio viaje", comentó McCurdy.