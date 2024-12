Paola Espinosa culpa a Ana Guevara de dejarla fuera de Juegos Olímpicos

Paola Espinosa durante su conferencia de prensa de hoy

Espinosa asegura que “antes de irnos a la Copa del Mundo le mandé mensaje a Ana y le decía que si podíamos platicar porque no me quedaba claro el criterio de clasificación a los Juegos Olímpicos ni por la Conade ni por la federación.

“Le dije: ‘hace un año me dijiste que esa plaza era mía, ¿por qué no se ha hecho oficial?’ Ella me dijo: ‘esa plaza claro que es tuya, pero la federación tiene que avalarla’, pero final no me lo dieron.