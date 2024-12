Luis Miguel, la serie: Actor denunciaría a Diego Boneta por supuesta agresión

"Recibí los golpes durante una escena en la que yo le cuento a Luis Miguel (Diego Boneta) lo que sucedió con su madre. Nosotros habíamos ensayado la escena, pero al final Diego Boneta me golpeó de verdad y me mandó al hospital", contó a la revista.

Finalmente, Martín Bello, emprenderá un proceso legal ante Netflix y Boneta, por lo que sentenció, "Busco que se haga justicia y que no le vuelva a pasar esto a ningún actor, esto no puede ocurrir. Un actor, por más fama y más seguidores que tenga, no puede hacer lo que quiera, no se vale", finalizó.