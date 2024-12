José Eduardo Derbez confiesa que fue victima de bullying por tener padres famosos

Foto: Instagram

"Este rollo de ir a la escuela, no te interesa este medio, no sabes ni de qué se trata, y de repente chavos más grandes que ya tienen esa malicia que te estén ching*ndo, pues sí... la crueldad de los niños es muy ‘culei’", manifestó el actor.

Durante su adolescencia el asedio era doble, pues ahora la prensa se encontraba vigilante a cada uno de sus pasos: "De repente la prensa me empezó a atacar muchísimo a mí sobre la fumada, o si me iba de pinta y me echaba un tequila, y yo eso no lo entendía porque como adolescente te empieza a frustrar este rollo de ‘wey, quiero ser como mis amigos que se está poniendo hasta el dedo y nadie le está tomando fotos o nadie lo está criticando, pero creces con eso".