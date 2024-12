Aislinn Derbez confiesa que sufre de 'hiperhidrosis' y que se avergonzaba de ello

Ante ello, la actriz manifestó: “Me puse una vez (botox) y no funcionó. Fíjate que ya no lo veo así, estaba yo muy traumada, mojaba todos mis exámenes, todo lo que tocaba siempre escurría, me sentía muy acomplejada".

Por último, aseguró que aprendió a vivir con hiperhidrosis, a la cual no considera una enfermedad : "Cuando me empezó a valer madres, hasta se me olvidó que me sudaban las manos, ya no lo escondo, con un galán nuevo le digo ‘Oye, nada más para que sepas que me sudan las manos cabr*n ¿Aún así quieres que te de la mano? Lo hago más evidente. Pero generalmente cuido que no me estén chorreando cuando le voy a agarrar la cara. Para mí ya no es un gran problema”.