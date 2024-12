Slim descarta vicios ocultos en construcción de L-12; Carso hará rehabilitación, adelanta

"Estoy convencido que desde su origen no tiene vicios y tan es así que se subió el presidente de la República (Felipe Calderón), el jefe de gobierno (Marcelo Ebrard) y el jefe de gobierno electo (Miguel Ángel Mancera), y nos invitaron a mucha gente a recorrer, recorrimos como 12 kilómetros", recordó el empresario.

El presidente de la República ha mostrado su beneplácito por la voluntad que tiene el hombre más rico de México por colaborar al asegurar: “Yo siempre he dicho, tengo diferencias, no crean que todo es coincidencias, tengo diferencias con Carlos Slim, pero le reconozco que es un hombre institucional y que tiene una dimensión social y ayuda, y no juega a las vencidas con la autoridad legal y legítimamente constituida”.