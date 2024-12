López Obrador afirma que el 72.4 % de la ciudadanía está a favor de la continuidad de su mandato

“La revocación de mandato propone que si el pueblo no está satisfecho se puede votar para que renuncie antes de sexenio. ‘Si hoy fuera consulta para valorar el trabajo, ¿votaría porque renuncie o que termine?’: continúe 72.4 por ciento, renuncie 22.7 por ciento”, apuntó.

De acuerdo con los resultados de una encuesta telefónica nacional aplicada por su administración, el 1.1 por ciento no le importa si continúa en la Presidencia, mientras que el 3.8 por ciento respondió que no está seguro. Ante estos resultados, comentó que respeta la opinión de aquellos que no comparten su visión de gobierno.