YosStop manda mensaje en Instagram desde la prisión

Desde su detención el pasado martes 29 solo su madre y hermano se pronunciaron al respecto. No obstante, esta mañana Yoseline Hoffman, decidió romper el silencio con un contundente mensaje.

En dicha publicación hecha en sus historias de Instagram, la youtuber mexicana indica que esta privada de su libertad a pesar de no ser culpable:

Foto: Instagram

"Estoy privada de mi libertad por terminología. No es porque sea peligrosa. No es porque sea lasciva. No es porque sea culpable”, escribió YosStop aparentemente desde prisión.